Un hombre murió tras recibir descarga eléctrica en el caserío Mara

Un hombre que aún no ha sido identificado murió al recibir una descarga eléctrica y quedó pegado a un poste del circuito Santa Rosa (Subestación Pdvsa-Santa Rosa 115/13.8 kv) que alimenta las antenas del sector Cerro Grande, en el caserío Mara, ubicado en el municipio Freites, en la zona centro de Anzoátegui.

Se conoció que el hecho ocurrió después de las 6:30 de la tarde de este jueves, 27 de agosto, cuando los cuerpos de seguridad y el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fueron notificados y al llegar al sitio constataron que había una persona sin vida en el poste de media tensión que suministra energía eléctrica a una empresa de telecomunicaciones de la zona.

Acción

Efectivos del Cuerpo de Bomberos procedieron a bajar el cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue del hospital Jesús Angulo Rivas de Anaco.

Autoridades presumen que el hombre intentó cortar la electricidad en la línea 13.8 kv sin usar ningún implemento de seguridad y recibió la descarga eléctrica que causó su deceso.

Santa Rosa / Redacción web