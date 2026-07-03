Un herido tras colapso parcial de estructura del colegio San Judas Tadeo de La Pastora

Parte de la edificación del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, ubicado en La Pastora, en Caracas, colapsó la tarde de este viernes 3 de julio, a nueve días del doble terremoto que sucedió al país, pese a que la edificación había sido desalojada por presentar graves daños, hubo un herido.

TalCual pudo conocer que el afectado fue trasladado al Hospital Vargas. Se desconocen más detalles del afectado.

El colegio San Judas Tadeo había sido inspeccionado tras el terremoto del 24 de junio y fue marcado con «etiqueta roja», es decir, no era habitable.

Esta construcción era de siete pisos: cuatro hacia arriba y tres hacia abajo. Uno de los curas pertenecientes al colegio, y que prefirió no ser identificado, dijo que las partes que se cayeron lo hicieron hacia atrás, donde supuestamente hay una quebrada.

Un funcionario de Protección Civil aseguró que esta tarde solo cedió una pared y condenó que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidan el paso de los expertos para terminar de evaluar la infraestructura y los posibles riesgos a futuro.

El cura informó que la estructura sufrió fallas graves tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 del 24 de junio y que había sido clausurada.

En las afueras del colegio San Judas Tadeo hay funcionarios del Sebin, de la Fuerza Armada Nacional (FAN), Ministerio de Obras Públicas y bomberos.

Caracas / TalCual