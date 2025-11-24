Un abrazo digital hecho realidad: influencers y 1win celebran la Navidad con abuelos de Caracas

Por primera vez en Venezuela, la influencia digital se transformó en un acto tangible de unión y gratitud. Más de 100 adultos mayores compartieron música, bailes, rifas y un almuerzo con calor navideño junto a los influencers más populares del país. Lo que nació en las redes sociales se convirtió en un encuentro familiar y profundamente humano, donde la solidaridad fue el verdadero regalo.

Durante la tarde de este domingo 23 de noviembre, los abuelos disfrutaron momentos de diversión junto a 1win y su proyecto #DeCorazónACorazón y con la participación de figuras como Narvis Junior, Ances Díaz, Rafael Estanga, Andy Toala y Anyeliz Blandin, además de otros 15 creadores que se sumaron a la celebración junto a un equipo de barberos, cocineros y voluntarios que trabajaron incansablemente para atenderlos, demostrando que las buenas acciones se hacen con gestos concretos

La jornada fue un desborde de alegría y afecto. los abuelos no pararon de bailar, reír y cantar, contagiando a todos con el calor más puro del venezolano. Entre chistes, anécdotas y abrazos, las bendiciones se multiplicaron en cada rincón de La Cancha La Guacamaya, donde se llevó a cabo la actividad.

La compañía internacional 1Win fue pieza indispensable en la organización, reafirmando su compromiso social con Venezuela. Su apoyo permitió que la iniciativa se convirtiera en un espacio de encuentro familiar, donde la influencia digital se transformó en acción comunitaria. En medio de la celebración, el director para LATAM de la empresa, Dairon Lugones, compartió unas palabras que reflejan el espíritu del evento:

“Hoy confirmamos que la verdadera influencia nace del corazón. Ver a nuestros abuelos sonreír y sentirse acompañados nos recuerda que la unión es el regalo más grande que podemos dar. Este encuentro es una muestra de que, cuando trabajamos juntos, la gratitud se convierte en fuerza colectiva y nuestra empresa se enorgullece de que nuestro proyecto #DeCorazónACorazón llegue a todas partes del mundo”.

El mensaje fue claro, la influencia no termina en las redes sociales, sino que puede convertirse en un motor de cambio real. Los creadores de contenido presentes demostraron que su voz también puede ser un puente hacia la unión, la gratitud y para darles un espacio a los adultos mayores, que como pilares de la sociedad, merecen ser reconocidos luego de soltar los bastiones que durante años sostuvieron al país.

La jornada dejó una enseñanza: la Navidad cobra sentido cuando se comparte. Este evento, que hizo 1win y la juventud venezolana, mostró que la unión y el amor siguen siendo el mayor regalo que se puede ofrecer.

Caracas / Redacción web