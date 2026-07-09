UCV suspende actividades académicas hasta el 1 de septiembre tras los terremotos

La UCV (Universidad Central de Venezuela) informó este 8 de julio que no tendrá actividades académicas ordinarias hasta el 1 de septiembre.

A través de las redes sociales, Madeline Mujica, perteneciente al Consejo Universitario de esa casa de estudios, también detalló que las actividades administrativas "estarán condicionadas bajo lo que dicte cada dependencia".

Con respecto a la validación de horas de servicio comunitario para los voluntarios del Centro de Acopio de la FCU-UCV, "se recomienda a los consejos de la facultad la apertura de proyectos de servicio comunitario relacionados al contexto actual del desastre" ocurrido tras los dobles terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela el 24 de junio.

El Consejo Universitario de la UCV también recomendó "fomentar la realización de actividades de docencia servicio". Asimismo, ofertar de forma permanente materias PCI (electivas o de formación complementaria) como primeros auxilios y prevención de riesgos.

Mujica agregó que se realizará un acto solemne para agradecer todo el esfuerzo realizado con los diferentes actores involucrados tras los dos sismos.

Daños estructurales en la Plaza del Rectorado

Las autoridades de la UCV decidieron clausurar la Plaza del Rectorado tras una inspección que se realizó el 29 de junio, pues presenta "fallas y fracturas en las columnas y estructuras".

La inspección estuvo a cargo de arquitectos e ingenieros de la Central, quienes encontraron que se registró "el desplazamiento de una de las lozas ubicadas en la plaza cubierta sobre los baños del Paraninfo de la UCV".

Caracas / El Pitazo