Ucsar Cumaná realizó misa de acción de gracias previo a una nueva graduación

La Basílica Santa Inés de la ciudad de Cumaná, recibió a las autoridades de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) y a los 40 egresados en periodismo.

Se llevó a cabo una misa de acción de gracias previo al conferimiento de títulos que los acredita como licenciados en comunicación social, acto que se realizará mañana en el auditorio episcopal.

La eucaristía fue presidida por el Pbro. Carlos Figuera, rector del Seminario San José y concelebrada por el Pbro. Rodrigo Parra, párroco de la iglesia San Vicente de Paúl.

Durante su discurso Figuera invitó a los futuros profesionales a ser valientes “deben dejarse llevar por Dios…que lo digital no les evite crecer como persona, que no les quite la esencia, usen la tecnología como herramienta para ser agentes transformadores de una mejor Cumaná y ser ejemplo para los demás”.

Comentó que se sabe que en el camino hubo llanto y dolor “pero hoy están dando gracias al Señor, porque su esfuerzo y el de sus familiares valió la pena”

Los exhortó a hacer equipos donde haya fraternidad y no envidia, donde luchen por la justicia y la verdad “Cumaná los espera para que sean comunicadores de la esperanza”.

Por su parte, Rubi Velásquez, en representación de sus compañeros, dio las palabras de agradecimiento. “Este título lleva nuestros nombre pero está escrito con el sacrificio y amor de nuestros padres que nos acompañaron en el camino”.

Aprovechó para dar las gracias a la universidad y a sus profesores. “La universidad no solo nos transformó en profesionales integrales, también en ciudadanos con calidad humana y compromiso social. Gracias, Señor, por nuestra casa de estudios y por nuestros profesores, nosotros hemos sido testigo de su pasión y de las muchas veces que le han brillado los ojos formándonos a las nuevas generaciones”

Agregó que el comienzo no fue fácil. “Recuerdo que iniciamos en plena pandemia, sin saber lo que más adelante nos esperaría. Nos conocimos a través de una pantalla de Classrrom, pero las experiencias nos convirtieron en hermanos. Aprendimos que cada desafío es una oportunidad para crecer, que el verdadero éxito se construye en equipo y que cada pequeño logro merece ser celebrado”.

