Ucersa y otros entes iniciaron reparación de 300 piezas de mobiliario escolar en el República de Haití

Este lunes arrancó en la Escuela República de Haití de Carúpano, en el estado Sucre, un plan de rehabilitación que busca rescatar, al menos, unas 300 piezas de mobiliario escolar, entre sillas-mesas, pupitres y otros muebles.

La información la ofreció la directora de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional de Programas Educativos del estado Sucre (Ucersa), Joselin de la Rosa, quien indicó que se integraron varios entes públicos para el inicio de la restauración del República de Haití.

Plan

La directora de la Ucersa precisó que el plan de arreglo del mobiliario, dará paso a la rehabilitación de la infraestructura, que incluirá reparaciones en techos y pisos, frisos de paredes, baños, entre otros trabajos, que se ejecutarán en varias fases.

De la Rosa señaló que se trata de una labor en la cual participa activamente la comuna de la zona, en conjunto con organismos como el Ministerio de Obras Públicas, gobernación, alcaldía, Bricomiles, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, entre otros.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano