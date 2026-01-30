Trump: "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

"Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

El presidente fue preguntado sobre si está intentando "ahogar" a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es "muy dura", pero aseguró que el país caribeño es "una nación fallida".

"Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.

Trump dio estas declaraciones horas después de firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya fue agravada por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

Washington / EFE