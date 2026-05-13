Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó este martes una nueva controversia al difundir en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela con los colores de la bandera estadounidense y la frase “Estado 51”, sin añadir ningún otro comentario.

La publicación se produjo un día después de que el mandatario afirmara en una entrevista con Fox News que está “considerando seriamente” la posibilidad de incorporar al país suramericano como un estado más de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes previos, el presidente estadounidense ha reiterado en distintas intervenciones su interés en la nación petrolera, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, hecho que ha marcado un giro en la relación bilateral.

La imagen compartida en redes también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, amplificando su alcance y generando reacciones inmediatas.

Recientemente, la presidenta encargada Delcy Rodríguez rechazó de forma categórica cualquier posibilidad de anexión, defendiendo la soberanía del país y calificando como inviable la incorporación de Venezuela como el “estado 51” de Estados Unidos.

Washington / Redacción web