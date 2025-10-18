Tres sacerdotes carupaneros integran delegación venezolana en el Vaticano para la canonización

Tres sacerdotes representantes de la Diócesis de Carúpano, en el estado Sucre, los padres Jesús Villarroel, párroco de la Catedral Santa Rosa y director de Caritas; Itamar Simancas, párroco de San José en Andrés Mata y Pablo Cádiz, párroco de San Miguel Arcángel de Río Caribe, en Arismendi, forman parte de la delegación venezolana que presenciará en el Vaticano, Italia, la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Desde la plaza San Pedro, en Roma, el padre Simancas envió sus saludos a los carupaneros, horas antes de participar en los actos litúrgicos previstos para este domingo.

El presbítero señaló que en la basílica de San Pedro ya están colocados los dos tapetes con las imágenes de la madre Carmen y del “médico de los pobres”.

“Estamos aquí en representación de la Diócesis de Carúpano, haciendo mucha oración, para que el señor nos bendiga, bendiga a Venezuela y a nuestra diócesis”.

Agregó que todo está listo para el acto que se realizará mañana e invitó a seguir en oración y celebrar con alegría esta fiesta de la Iglesia católica venezolana.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano