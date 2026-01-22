Trasladaron estatua de José Francisco Bermúdez a la plaza céntrica de Carúpano

La municipalidad y la alcaldía de Carúpano en el estado Sucre, concretaron en la tarde de este jueves el traslado de la estatua del General en Jefe José Francisco Bermúdez, héroe epónimo de la ciudad, al que será su emplazamiento de ahora en adelante, en una acción que no ha estado exenta de polémica, partidarios y detractores, porque el espacio público estuvo dedicado a Cristóbal Colón hasta 2018.

En ese año, el entonces gobernador Edwin Rojas, ordenó la remoción de la estatua del almirante, que hoy está bajo resguardo del Museo Histórico de Carúpano.

Ángel Toussaint, presidente de la Cámara Municipal de Bermúdez, durante el traslado de donde estaba la estatua del llamado "Libertador del Libertador", en la avenida Perimetral, dijo que llegó el momento del traslado y ese tiempo se cumplió este jueves 22 de enero.

Evaluación de la medida

Calificó de acertada la decisión del alcalde Julio Rodríguez de trasladar y renombrar la plaza central de la ciudad en honor al héroe nativo de estas tierras.

"Para nosotros los carupaneros, nos honra y nos llena de orgullo y nos da una satisfacción enorme formar parte de la historia que hoy se está escribiendo en el municipio".

Sucre/ Corresponsalía Carúpano