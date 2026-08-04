Tras varias semanas, el ICE liberó a futbolista venezolana Claudia Rodríguez Gaglianone

Tras permanecer más de dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la futbolista venezolana y solicitante de asilo Claudia Rodríguez Gaglianone fue puesta en libertad este lunes en el sur de Florida.

De acuerdo con Telemundo 51, medio audiovisual estadounidense, Rodríguez, de 28 años y excapitana del equipo de fútbol de la Saint Thomas University, abandonó el Centro de Transición de Broward (BTC) luego de que una jueza de inmigración le concediera una fianza fijada en 5.000 dólares. La resolución judicial se produjo de forma anticipada a la audiencia programada originalmente para el 5 de agosto. De acuerdo con fuentes familiares, las autoridades notificaron la aprobación del beneficio en horas de la mañana, lo que permitió a sus allegados reunir el dinero del depósito en el transcurso del día y concretar su salida inmediata.

A las afueras del recinto de detención, la deportista fue recibida por una de sus primas antes de trasladarse para reencontrarse con el resto de su familia.

Palabras

Tras recuperar la libertad, Rodríguez ofreció unas breves declaraciones en las que agradeció el apoyo recibido durante su reclusión y envió un mensaje a otras detenidas.

"Lo que me sacó de aquí fue el amor. Dejo mi corazón allá adentro para todas las mujeres que están ahí adentro injustamente. Mañana hablaré más en la conferencia. Gracias", expresó a la mencionada cadena televisiva.

Por su parte, su familiar manifestó a la agencia EFE la enorme satisfacción del entorno cercano y solicitó espacio para la recuperación de la joven antes de atender detalladamente a los medios de comunicación. "Mañana queremos darle la oportunidad de recuperarse para poder hablar bien con todos ustedes", indicó.

Se espera que Rodríguez ofrezca una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre su situación legal e inmigratoria en Estados Unidos.

Miami / Redacción Web