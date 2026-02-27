Tras aprobación de la Ley de Amnistía, sólo han liberado a una detenida en Anzoátegui por razones políticas

Ya se cumplió una semana desde que fue aprobada la Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional (AN) y hasta la tarde de este viernes 27 de febrero sólo había sido liberada una persona del estado Anzoátegui, que estaba detenida por razones políticas.

Tal es el caso de la periodista Marifel Guzmán, quien recibió su libertad el martes 24, luego de estar presa más de un año en los calabozos de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) "por denunciar en sus redes sociales un despido injustificado" .

La comunicadora laboraba en el Departamento de Cultura de la gobernación y había sido condenada a 10 años de prisión. Su liberación fue la primera que se produjo tras conocerse la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado 19 de febrero.

Quien no ha gozado del beneficio aún es el coordinador de Vente Venezuela en el municipio Independencia, José Barrientos, así como los 10 jóvenes detenidos en el sector La Aduana de Barcelona, mientras jugaban Carnaval.

Otros que siguen privados de libertad "por motivos políticos" son los 43 trabajadores petroleros del estado reportados, en días recientes, por el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas.

Según la información suministrada por dirigentes políticos y familiares, Barrientos permanece en el Centro Penitenciario Yare II, en Miranda, mientras que los trajadores de la industria están recluidos en Yare III.

Los jóvenes de La Aduana está distribuidos de la siguiente manera: Ocho en el Centro de Detención Preventivo de la Policía Municipal de Bolívar y dos en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, cerca de la Base Aérea, en Barcelona.

Es importante recordar que antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, al menos 21 anzoatiguenses que estuvieron privados de libertad por razones políticas, recibieron su boleta de excarcelación. Esto se concretó entre los primeros días de enero y el 9 de febrero de 2026.

Puerto La Cruz / Redacción Web