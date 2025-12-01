Transportistas de Puerto La Cruz aumentaron el pasaje en carros por puesto sin autorización

El mes de diciembre llegó acompañado de un nuevo golpe al bolsillo para los usuarios del transporte público en Puerto La Cruz.

Y es que desde este lunes, transportistas de diferentes líneas del municipio Sotillo aumentaron el pasaje en la modalidad de carros por puesto de Bs 80 a Bs 100, sin previa autorización.

Algunos de los choferes que adoptaron esta decisión son los que laboran en los sectores El Paraíso, Bello Monte, Guanire, Chuparín, Las Delicias, entre otros.

En un recorrido hecho por algunas paradas ubicadas en el centro porteño se observó que los fiscales repetían continuamente a los usuarios que el nuevo costo por traslado era "100 bolivitas".

La medida tomó por sorpresa a muchos usuarios, quienes no pudieron ocultar su molestia por la situación.

"Desde ayer (domingo) estoy molesta porque apenas me monté en el carrito el chofer nos dijo a todos que desde hoy empezarían a cobrar 100 bolívares, porque los repuestos están caros, ni que ellos compraran eso todos los días, además, los carros siempre están en mal estado. Lo que más me da rabia es que siempre quieren aumentar sin gaceta", comentó la enfermera Luisa Malavé.

Mientras que un transportistas que labora en la línea de Guanire aseguró que no todos los usuarios se estaban quejando, sino "algunos".

Añadió que sólo eran 20 bolívares adicionales y que las personas deberían entender que a ellos les cobran los repuestos utilizando como tasa el valor del euro. "Esto es una locura", expresó.

No hay autorización

Al ser consultado sobre esta decisión tomada por varios transportistas, el presidente del Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, aclaró que no han dado autorización para realizar ningún ajuste de pasaje en Puerto La Cruz.

Informó que, tras recibir varias denuncias sobre esta irregularidad en el servicio, se reunió en horas del mediodía de este lunes 1ero de diciembre con los directivos de las 24 líneas de transporte que hacen vida en la jurisdicción para abordar el tema.

"Ellos alegan que algunos choferes tomaron la determinación de cobrar el pasaje un poco más caro bajo el argumento de recibir aguinaldos que siempre cobran en el último mes del año. Adicional a eso, alegan que el 22 de septiembre cuando se dio el último ajuste del pasaje el dólar estaba en 167 bolívares, mientras que hoy primero de diciembre el dólar está en 247 bolívares, lo cual ha mermado significativamente el ajuste del pasaje. Mañana los transportistas entregarán un documento en la Cámara Municipal y la dirección de Transporte de la alcaldía para plantear por escrito el cobro de este aguinaldo, que sería 50 bolívares en unidades masivas (autobús) y 100 bolívares en los cinco puesto", explicó.

Hernández aseguró que, por lo pronto, los representantes de las organizaciones de transporte supervisarían en las paradas que se garantice el precio establecido en septiembre.

Habrá que esperar en los próximos días a ver si los conductores acatan la orden mientras esperan una respuesta de la solicitud que harán a las autoridades.

Director de transporte afirma que se reunión con presidentes de línea para abordar situación de aumento de pasaje / Foto: Cortesía

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez