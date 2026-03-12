Trabajadores públicos protestan en Barquisimeto y denuncian “emergencia humanitaria laboral” 

Trabajadores del sector público se congregaron la mañana de este 12 de marzo en la Plaza de la Justicia de Barquisimeto, para protestar por la crisis salarial y exigir mejoras en las condiciones laborales.

La movilización contó con la participación de trabajadores de diversos sectores gremiales, como educadores, trabajadores públicos, así como médicos, enfermeras, obreros y representantes sindicales que integran la Alianza Intergremial por la Salud, quienes denunciaron que el deterioro de los ingresos y beneficios laborales afecta gravemente la calidad de vida de los trabajadores venezolanos.

Durante la protesta, la doctora Deyanira Gentile, secretaria de organización del Colegio de Médicos del estado Lara y miembro de la alianza gremial, aseguró que la situación salarial es insostenible para los profesionales del sistema de salud.

Médicos denuncian salarios de apenas un dólar quincenal

Gentile explicó que los médicos se sumaron a la manifestación junto a otros sectores laborales para exigir soluciones a la crisis que enfrentan los trabajadores públicos.

“Los médicos estamos presentes en esta protesta, igual que las enfermeras, porque esta situación hay que enfrentarla con la unidad de todos. Lo mismo que pasa el obrero lo pasa el médico de alto nivel: estamos ganando sueldos de un dólar quincenal”, afirmó.

La dirigente gremial sostuvo que las protestas del sector salud se han mantenido durante años debido al deterioro progresivo de los ingresos y a la pérdida de beneficios laborales, lo que, según señaló, repercute directamente en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la movilización responde a la “injusticia, la falta de salario, la inseguridad alimentaria y la pérdida de la seguridad social” que enfrentan los trabajadores.

Declaran “emergencia humanitaria laboral”

Durante la concentración, representantes sindicales anunciaron que declararán una “emergencia humanitaria laboral” en Venezuela debido al deterioro del sistema salarial, de pensiones y de seguridad social.

Según indicaron, la crisis económica, la inflación y la devaluación de la moneda han profundizado la precariedad de los trabajadores, mientras que, afirman, el Gobierno no ha ofrecido soluciones concretas para recuperar el salario mínimo.

La protesta forma parte de una jornada nacional de movilización que, según los organizadores, se replica en plazas y espacios públicos de al menos 23 estados del país.

Llamado a la unidad de los trabajadores

Los voceros sindicales insistieron en que la presión social continuará hasta que se produzcan mejoras en las condiciones laborales y se garantice un salario que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Desde Barquisimeto, los manifestantes reiteraron que la situación actual es insostenible y que el país enfrenta una crisis laboral que requiere respuestas urgentes para proteger a la clase trabajadora.

Lara / El Impulso