Trabajadores públicos de Anzoátegui alzaron la voz por salarios dignos

Un salario digno, que alcance para cubrir sus necesidades básicas, sigue siendo la principal aspiración de los trabajadores públicos que se sumaron desde Barcelona, capital del estado Anzoátegui, a la jornada de manifestaciones pautada para este jueves 12 de marzo a nivel nacional.

La Plaza Bombón de la capital anzoatiguense fue el punto de encuentro de la clase trabajadora que hace vida en la zona norte de la entidad. En la concentración participaron miembros de sectores como educación, salud, petrolero, entre otros, todos con el fin de exigir mejores ingresos.

Voceros sindicales recordaron que en este mes de marzo se cumplen cuatro años desde el último decreto de aumento de salario y desde entonces el mismo se mantiene en 130 bolívares. Además pidieron la derogación del instructivo Onapre y la discusión de contrataciones colectivas.

Unión

La Plaza Bombón reunió a cientos de empleados públicos activos y jubilados, además de representantes de distintas organizaciones políticas que se acercaron para respaldar la concentración. Los manifestantes estaban divididos en grupos, pero todos apuntaban hacia el mismo objetivo.

Entre esos grupos estaba uno de trabajadores petroleros, que dijeron presente uniformados con sus características bragas. Uno de ellos, que se identificó como Johan Alonso, comentó que la mayoría prestan sus servicios en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, a la vez que expuso el motivo por el que estaban en la actividad.

"Exigimos y pedimos que se derogue el Memorando 2792 (medida vigente desde 2018 que entre otras cosas eliminó contratos colectivos) y el instructivo Onapre (que limita beneficios). Es hora de que todos los sectores, y en especial el petrolero, salga", expresó.

De igual manera hizo un llamado a sus homólogos del centro y occidente del país a que también se unan a la lucha que iniciaron en las calles, pues necesitan "que cada uno ponga su granito de arena".

En el sitio también habían representantes de la coalición magisterial, como es el caso de Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui. La vocera exhortó al gobierno nacional a que de una vez por todas decrete un aumento salarial, pues ya llevan cuatro años con el ingreso mínimo en 130 bolívares.

"Un educador no puede vivir ni puede comer con 84 bolívares en una quincena y un bono equivalente a 120 dólares mensual", manifestó la dirigente, quien mostró su rechazo a los rumores de un incremento de salario a 150 dólares, ya que "al país le están ingresando recursos mineros, del petróleo y las diferentes fuentes que tiene el Estado".

Hartos

Edisson Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud en Anzoátegui (Motrasalud), habló en nombre de todos los trabajadores públicos y dijo que están hartos de recibir un "salario simbólico".

"Queremos un ingreso acorde a la canasta básica. No acorde al país de las maravillas donde vive la presidenta de este país y su gabinete", señaló el sindicalista, que además hizo un llamado a la unidad de todos los empleados públicos en el país.

José Igualguana, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, igualmente alzó la voz por un aumento urgente. Fue contudente al decir que hay muchos muriendo de hambre porque el fruto de su trabajo no basta para sobrevivir, razón por la que extendió la solicitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jornada pacífica

Pese a que funcionarios policiales siguieron de cerca el desarrollo de la concentración, la misma transcurrió de manera pacífica y se extendió alrededor de tres horas.

Varios de los participantes se hicieron sentir con pitos, pancartas, consignas y demás, pero sin obstaculizar el tránsito vehicular.

Barcelona/ Javier A. Guaipo