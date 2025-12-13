Trabajadores denunciaron que la empresa salinera de Araya se niega a pagar utilidades y vacaciones

Trabajadores activos de la empresa salinera de Araya, en el estado Sucre, denunciaron que la gerencia se niega a pagar beneficios establecidos en la ley, entre ellos las utilidades y las vacaciones.

Wilkie González, vocero de los afectados y obrero de la extractora de sal, señaló que con las acciones violan todo principio legal desde la Ley Orgánica del Trabajo hasta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En un video que circuló a través de plataformas digitales, el vocero indica que no se ha dejado de trabajar en ningún momento, pese a los reclamos y solicitó a la gobernadora Jhoanna Carrillo, que se ocupe del problema.

Bono

Explica que quieren recibir sus utilidades y vacaciones y no un bono único, tal como pretende la empresa, por concepto de 450 dólares. “Nosotros tenemos más de 20 años trabajando aquí y necesitamos que honren nuestras vacaciones y nuestras utilidades, nosotros no estamos pidiendo más de lo que es y no somos guarimberos”.

Agrega que están descontentos con la actitud de la gerencia de la empresa salinera, que ni siquiera da la cara. “Hace tres días tuvimos una reunión con la alta gerencia y nos comunicaron que tenían la cantidad de 450$ para pagar a cada trabajador y que iban a llamar a la gobernación para que trataran de completar el dinero que falta a cada obrero”.

Denunció que los llamaron al área de recursos humanos, para que firmaran la aceptación del bono y calificó el hecho como ilegal.

Sucre / Corresponsalía Carúpano