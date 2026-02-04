Trabajadores del sector construcción realizaron asamblea en Lechería para tratar diversos temas laborales  (+Fotos)

La plaza de Puerto Príncipe, en el municipio Urbaneja, sirvió de espacio este miércoles, para que trabajadores del sector construcción se concentraran en una asamblea general para tratar diversos temas laborales.

La actividad, que inició pasadas las 9:00 am, estuvo liderada por los dirigentes de cuatro organizaciones sindicales como José Hurtado, Miguel Quiroz, José Luis Valderrama, Nerio Rangel, entre otros representantes.

Hurtado, quién también funge como secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) y miembro del Movimiento Unitario de Trabajadores por Venezuela, manifestó que se unieron, en primer lugar, para hablar sobre las obras que se desarrollarán a futuro en el estado Anzoátegui, siendo una de ellas el Sambil que, al parecer, se ejecutará en este territorio de Lechería.

Detalles

"Por ahí hay una serie de obras y estamos dándole aliento y esperanza a los trabajadores. También el movimiento sindical, desde Urbaneja, solicitó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se realice un aumento de salario, ya que los trabajadores no aguantan más ese salario que tienen, actualmente, de 130 bolívares".

Hurtado dijo que los representantes sindicales, en nombre de los trabajadores del estado Anzoátegui, piden que se aplique el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que la masa laboral pueda tener un salario que cubra la canasta alimentaria y todas sus necesidades básicas.

Inicio de reuniones

De acuerdo a Hurtado, esta actividad marcó también el inicio de una serie de reuniones que se van a realizar en los 21 municipios de la entidad, en beneficio de los trabajadores del sector construcción.

"Solicitamos desde esta tribuna al gobernador Luis Marcano, tomarle la palabra a la presidenta encargada, donde ella manifiesta una amnistía nacional, el reencuentro de los venezolanos, donde manifiesta que se acabaron los colores políticos. Apartemos las diferencias, señor gobernador y haga una mesa de trabajo que reúna a todos los sindicatos, a los jubilados, pensionados, usted tiene la última palabra", enfatizó Hurtado.

Lechería / Elisa Gómez