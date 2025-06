Trabajadores del Razetti tienen más de un mes y medio sin transporte nocturno los domingos

Los trabajadores del hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona que hacen guardias nocturnas los domingos ya tienen un mes y medio sin servicio de transporte.

Así lo denunció José Brito, uno de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Salud del estado Anzoátegui (Motrasalud).

Señaló que esta situación ha ocasionado que parte del personal que cubre ese turno deje de asistir al nosocomio capitalino cada último día de la semana.

"Les está costando mucho llegar a su sitio de trabajo, debido a que el Tranzoátegui no está cumpliendo con la ruta establecida con Saludanz. Las unidades de Tranzoátegui tienen mes y medio que no prestan el servicio, lo que ha ocasionado ausentismo y (los patronos) presionan a los trabajadores que deben sacar de dónde no tienen para pagar pasajes, cuando el sueldo no les alcanza para nada prácticamente. Este es un problema grave que está enfrentando el personal, que ha sido denunciado y aún no ha tenido ninguna respuesta, por parte de recursos humanos del hospital", aseguró el dirigente.

Brito exhortó al gobernador del estado, Luis Marcano, a la directiva de Saludanz y a la dirección general del hospital Razetti a que ofrezcan una solución para los trabajadores que hacen guardias nocturnas los domingos.

Temor

Edisson Hernández, otro de los representantes de Motrasalud, manifestó que uno de los temores que tienen los empleados es que paulatinamente sea eliminado el beneficio del transporte, el cual les corresponde según la contratación colectiva.

"Esta situación es como una especie de despido indirecto, porque el trabajador falta, ya que el salario no le alcanza para pagar pasaje. Eso causa además un daño psicológico en el trabajador, pues le están quitando beneficios laborales si faltan al trabajo los domingos. La semana que viene vamos a ir varios trabajadores a Saludanz, porque esta situación ya no se aguanta más. Esto no es una colaboración de Tranzoátegui, el transporte está en la contratación colectiva, es un derecho adquirido por los trabajadores", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez