Trabajadores de Nueva Esparta se plantan firmes en la calle para exigir un salario digno

Los trabajadores, pensionados y jubilados se congregaron en la plaza Bolívar de Porlamar, municipio Mariño de Nueva Esparta, para exigir salarios justos y acabar con la practica de dar bonos.

Los manifestantes exigen al Gobierno nacional un ajuste inmediato que responda a la realidad económica del país.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), Luis Castro, se refirió al mensaje dado la noche del miércoles por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el cual plantea una nueva comisión para discutir el salario, cuando ya existe una desde el año que se ha reunido en dos oportunidades.

"No entiendo por qué crear otra comisión. Dice que habrá un nuevo incremento el primero de mayo, pero de cuánto. El salario integral no existe en la Constitución; el salario debe incidir en nuestras prestaciones y utilidades", señaló el líder sindical.

En cuanto a la peregrinación que convocó la mandataria con el fin de que se levanten las sanciones, dijo que a la única que asistirán los trabajadores será a la del 8 de septiembre en honor a la Virgen del Valle. Castro calificó los anuncios de Delcy Rodríguez como "vacíos".

Por su parte, Gladys Rodríguez, secretaria del Sindicato Obrero de la Universidadde Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (Udone), comparó a la presidenta encargada con la protagonista de la telenovela"Rubí", pues considera que actúa con descaro.

"Lo digo con respeto, pero ¿cómo va a anunciar un aumento de salario sin dar información de nada? En su mensaje no dijo absolutamente nada. Ahora sí harán un aumento responsable, ¿y por qué en tantos años no fueron responsables con los trabajadores?", acotó Rodriguez.

Los jóvenes también acompañaron a los trabajadores en su exigencia de un sueldo que cubra las necesidades de los neoespartanos. "La juventud quiere que, cuando salgamos de las universidades, cobremos un salario digno que nos permita desarrollarnos. Los venezolanos estamos sobreviviendo. Los profesores están percibiendo un salario paupérrimo", añadió Victor Velásquez, estudiante de la Universidad de Margarita (Unimar).

Bajo consignas como "no queremos bonos" y "exigimos salarios dignos", los manifestantes expresaron su rechazo a la política de "bonificación" del ingreso, la cual no tiene incidencia en prestaciones sociales, vacaciones o aguinaldos.

Jesús García, secretario de reclamos del Sindicato del ninisterio de Salud, preguntó a la presidenta Delcy Rodríguez si ella no se siente copartícipe de los ajustes salariales del pasado, ya que ahora asegura que sí será uno "responsable".

"Es una sinvergüenzura haber devaluado el salario de los trabajadores. La canasta básica era de 600$ en enero, quien gana ese monto en el sector público. Para poder vivir hay que ganar entre 25 y 30 dólares diarios", puntualizó.

Los trabajadores afirman que seguirán alzando sus voces hasta tener un salario digno, legal y justo para todos los venezolanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero