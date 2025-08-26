Trabajadores de la planta de gas de Güiria se sumaron a petición de audiencia a la gobernadora

Trabajadores de la planta de llenado de gas de Güiria, en el municipio Valdez de Sucre, se sumaron este lunes a la petición de una audiencia a la gobernadora Joanna Carrillo, para que revise la situación laboral de los 400 trabajadores que conforman la plantilla de Sucre Gas y Gas Comunal en la entidad.

El grupo se sumó a las declaraciones de los trabajadores de las plantas de Cumaná y Carúpano que, básicamente, piden se revisen los incumplimientos de beneficios como uniformes, becas, y la desaparición de otros derechos que venían percibiendo hasta 2019 cuando se hizo la transferencia de la empresa a la gobernación.

Pidieron a Carrillo que pronuncie pronto, ante los reclamos que vienen haciendo, que por otro lado, no han generado la paralización de la distribución del carburante en el estado.

Sucre / Corresponsalía Carúpano