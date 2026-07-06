Trabajadores de la Construcción de Anzoátegui solicitan respeto al derecho laboral

Representantes del Sindicato de la Construcción del estado Anzoátegui, presidido por José Rafael Hurtado, acudieron este lunes 6 de julio a las instalaciones de Cervecería Polar Oriente, ubicada en la vía a Naricual de Barcelona, municipio Simón Bolívar, para solicitar respeto al derecho laboral.

Acompañados de un grupo de trabajadores que se encuentran desempleados y que habitan en las comunidades adyacentes, asistieron para conversar con los encargados de la compañía, en búsqueda de respuesta a un documento que, aseguran, entregaron el pasado jueves 2 de julio.

Los trabajadores esperan respuesta sobre el documento / Foto: Archivo

"Es increíble que la empresa Polar viene contratando a subcontratistas de Barquisimeto, de Maracay, de Maracaibo, de Caracas, de cualquier zona fuera de Anzoátegui y ellos vienen con 30, 40 y 50 personas; no toman en cuenta a los vecinos que viven adyacente a la obra. Es por eso que le entregamos la correspondencia a la Polar, como empresa matriz, la cual no ha dado contesta", expresó Hurtado.

Apego a la constitución

Según el representante sindical, están actuando apegados al artículo 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los números 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).

"Le seguimos exigiendo a empresas Polar que atienda a la organización sindical, que le solicite a todos los subcontratistas que dignamente contrata que deben sentarse con la organización sindical, la cual tiene un convenio con las comunidades del sector, donde todos los empleos son dirigidos a las comunidades", mencionó.

El representante sindical señaló que seguirán en procura de una respuesta, en caso contrario, tomarán los portones de la empresa. Agregó que primero se debe emplear a personas de la zona y después a las foráneas.

Barcelona / Elisa Gómez