Trabajadores de Cumaná salieron a la calle para protestar en su día

En las calles y reclamando sus beneficios. Así celebraron los trabajadores de los sectores públicos del estado Sucre, el Día del Trabajador.

Lo que se inició con una eucaristía en la iglesia Santa Rosa de Cumaná, culminó en una concentración en la plaza Andrés Eloy Blanco, donde además rechazaron el reciente aumento del ingreso integral de los trabajadores.

Cabe destacar que el presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles 30 de abril, ajustes al «ingreso integral indexado» de la masa laboral, a través del bono «contra la guerra económica»

El incremento del bono de guerra económica pasó de 90 a 120 dólares mensuales, que sumado al ticket de alimentación para los empleados públicos activos (40 dólares), suma un total de 160 dólares.

Durante el encuentro, Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único de Empleados del estado Sucre (Suepples), dijo que “hoy querremos decirle al gobierno nacional que la clase trabajadora rechaza de manera firme y contundente la declaración hecha ayer por el mandatario”.

Más de 1.100 días

Comentó que es irresponsable por parte del Ejecutivo, decir que no hay recursos para un aumento del sueldo básico por culpa de las sanciones, “hay que recordarles que han ingresado recursos para ajustar el salario a 200 dólares. No hay excusas, porque tenemos 1.142 días que no se produce un ajuste salarial”.

Refirió que han decidido que mayo sea el mes del conflicto hasta lograr el ajuste salarial “no vamos a dejar las calles hasta que cumplan con lo que dice la Constitución”.

Por su parte, Lope Marín, vocero del Colegio de Médicos del estado Sucre, dijo que se encuentran no celebrando sino protestando por la “abrupta decisión del gobierno, donde no se tomó en cuenta el salario como fuente de ingreso de todos los trabajadores”.

Dijo que “no es posible que haya sido un aumento de 30% en un bono que no incide en nuestras prestaciones ni en las vacaciones ni en las utilidades, lo cual más bien merma las condiciones de vida de todos los trabajadores, entre ellos maestros, sector salud e incluso en el sector privado”.

Finalizó pidiendo a la comunidad que esté atenta porque piensan seguir en la calle protestando sin miedo.

Cumaná / GL – Corresponsalía