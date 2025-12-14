Trabajadores activos y jubilados de las salinas de Araya protestarán por incumplimientos laborales

Trabajadores activos y jubilados de la empresa salinera de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, anunciaron que este lunes realizarán una marcha-protesta, contra lo que consideran abusos y atropellos económicos-laborales por parte del nuevo operador de las salinas, contra la actuación de la gobernadora del estado, Jhoanna Carrillo y Corposucre.

Según explicaron Aníbal Núñez y Carlos Guzmán, voceros de los trabajadores, la protesta surge por la negación de los derechos humanos de los jubilados, acordados y firmados en convenios, con el ejecutivo regional y su operador económico, Corposucre.

Entre los beneficios pendientes están las bolsas de comida, cuya entrega siempre mantiene una rémora. “Nunca otorgan el beneficio puntualmente”; medicamento para los enfermos críticos (cáncer, diabetes, leucemia etc.), el pago de 5% de la producción, devolución del costo de los medicamentos, que deben adquirir de forma particular.

Además, la inexistencia del seguro funerario, “en el último evento, los familiares tuvieron que acudir al alcalde, para cubrir gastos de defunción”, entre otros pendientes, dijeron los voceros.

Lista larga

En el caso de los trabajadores activos, se niegan rotundamente a reconocer sus derechos adquiridos, pagaderos cada fin de año, como es el caso de las utilidades, vacaciones e intereses sobre prestaciones sociales.

“Por estos conceptos los trabajadores cobraron el año pasado, en promedio un monto de 1600 dólares, hoy en día la nueva operadora les está ofreciendo pagar un bono de $400, argumentando, que cuentan con el aval muy especial de la gobernadora y de Corposucre, con el eslogan eso es lo que hay, y no hay más dinero para un monto mayor”.

Señalaron los voceros que, sin percatarse, con el inicio de una nueva empresa en la operación del complejo se originó una sustitución de patrono, “por tanto les corresponden sus beneficios al ciento por ciento”.

Sucre / Corresponsalía