Trabajador de una hacienda de Benítez perdió la vida aplastado por un árbol

Un ciudadano de 53 años, identificado como Victo José León Espinoza, perdió la vida trágicamente en un accidente, mientras realizaba labores en la población El Rincón, específicamente en una zona boscosa del sector Guasimal, en el municipio Benítez del estado Sucre.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana, cuando el hombre, que era trabajador de una hacienda local, resultó aplastado por un árbol de gran tamaño.

El cuerpo del infortunado ingresó a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, cerca de las 11 de la mañana.

Se presume que el infortunado perdió la vida en el sitio y fue trasladado directamente al Servicio de Medicina Legal del centro asistencial, para la autopsia de ley.

Sucre / Corresponsalía Carúpano