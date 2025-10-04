Todo listo para la Gatorade Ccs Rock 2025

Este domingo 5 de octubre, Caracas volverá a vibrar con la XXIV edición de la Gatorade Ccs Rock, la carrera de 10k más esperada del calendario deportivo en Venezuela.

Según una nota de prensa, con 24 años de historia, el evento se mantiene con su exitosa logística de siempre y algunas modificaciones este año:

● Sumada a tendencias globales, los corredores medirán su desempeño en pace (ritmo).

● Habrá puntos de animación de marcas en cada kilómetro.

● Cinco puntos de hidratación de Gatorade y Minalba a lo largo de la ruta, para garantizar la mejor atención a los atletas

● El cierre de la Autopista Prados del Este y Av. Principal de Las Mercedes, esta vez será a partir de las 12:00 am de la madrugada del domingo 5 de septiembre.

● Desde las 5:00 a.m. habrá flujo vehicular controlado en la Autopista Prados del Este, Principal de Las Mercedes, Paseo Enrique Eraso, Av. La Guairita, Av. Río de Janeiro y Av. José Lazo Martí.

Inscritos

La edición superó los 12.000 inscritos, un salto de participación del 60% en comparación al año anterior. Esta cifra demuestra el impacto y confianza que Gatorade Ccs Rock genera en la comunidad de corredores del país.

Los interesados en conocer más detalles del evento de atletismo, pueden seguir la cuenta @gatoradevzla en redes sociales.

Caracas / Redacción Web