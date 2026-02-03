Título del Magallanes tiene un sabor especial para la familia Alfonzo (+Video)

Navegantes del Magallanes consiguió el lunes el título número 14 en la historia del equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el cual celebró frente a un buen número de fanáticos que se acercaron a apoyarlos en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Y más allá de la alegría que de por sí genera conseguir una corona, para la familia Alfonzo el campeonato tiene un sabor especial ya que Eliézer padre y Eliézer hijo lo celebran juntos como miembros activos de La Nave Turca. "El Matatán" fungió como asistente del coach de bateo y "Fonzy Jr." como un fijo en el lineup del mánager Yadier Molina.

Eliézer Alfonzo Sr. fue parte del staff de cpaches del campeón Magallanes

Eliézer Sr. describió como emocionante compartir este éxito ahora con el mayor de sus hijos y resaltó que le hubiese gustado tener del otro lado a Omar Eliézer (el menor), quien pertenece a Caribes de Anzoátegui. El histórico pelotero -ahora coach- nativo de Puerto La Cruz recordó que más de una década atrás, cuando logró un bicampeonato con los filibusteros, ellos vivieron esos momentos de gloria con él.

Regalo divino

En declaraciones luego del partido que decretó el título para Magallanes, Eliézer Alfonzo Jr. comentó que para él es muy especial haber conseguido su primer campeonato en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, ya que ahí creció.

"Dios no me lo pudo regalar de mejor manera que esta. En este estadio donde crecí, aprendí a jugar béisbol ya que vi a mi padre aquí tener esa exitosa carrera que tuvo. Jugué mi primera final en este estadio frente a mi familia y esta fanaticada magallanera que aquí en oriente es increíble, nos ha apoyado siempre. Creo que es algo muy bonito que voy a tener siempre presente y que voy a disfrutaral máximo", expresó.

Eliézer Alfonzo Jr. disfrutó su primera consagración en la LVBP con La Nave Turca

También dijo que tener a su padre cerca siempre va a ser una motivación, especialmente sabiendo las grandes cosas que él pudo lograr en el béisbol venezolano y particularmente con el Magallanes. Vale recordar que "El Matatán" fue campeón con La Galera en las campañas 2012/2013 y 2013/2014, mientras que para la zafra que recién culminó se sumó al staff técnico a finales de enero.

Otra particularidad

También hay que señalar que "Fonzy Jr." inició su carrera en Venezuela con Leones del Caracas en la contienda 2023/2024 y en la 2024/2025 también compartió de cerca con su progenitor, quien se desempeñaba como coach de bateo de los melenudos. Sin embargo, el receptor de 26 años fue cambiado a mitad de esa justa al Magallanes, lo que encendió una llama en él.

"Cuando fui cambiado el año pasado (2024) dije que venía con una misión: darle alegría a la fanaticada como él (Eliézer padre) lo pudo hacer en su momento y apenas en mi primer año completo con el equipo ya logramos el primer campeonato y espero que podamos lograr muchísimos más con el favor de Dios", manifestó.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo