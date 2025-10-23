Tigres superó en casa a Cardenales en un duelo en el que destacó José Peraza

Los Tigres de Aragua mantienen el invicto en el José Pérez Colmenares, tras imponerse a los Cardenales de Lara con marcador de 9 carreras por 4, gracias a una gran producción ofensiva liderada por José Peraza, quien conectó el primer cuadrangular “bengalí” de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según Frederlin Castro, jefe de prensa de Aragua, el abridor felino fue Christian Mejías, quien laboró por espacio de cuatro entradas y un tercio, permitiendo solo dos carreras limpias en su último tramo de actuación, producto de tres sencillos. Además, otorgó tres boletos y abanicó a un rival.

El relevo fue ejecutado por: Christian Suárez (0.1 IP), Aldry Acosta (0.1 IP), Jhon Romero (1.0 IP), Edwar Colina (1.0 IP), Luis Rijo (1.0 IP, 2 CL) y Ronnie Williams (1.0 IP). La victoria se la llevó Acosta y el juego perdido fue a la cuenta de Adrián De Horta.

Puntales ofensivos felinos

A la ofensiva, los bates de Tigres conectaron nueve indiscutibles, logrando un productivo rally de seis anotaciones en el sexto episodio que terminó abriendo la brecha. Los más sobresalientes fueron: José Peraza (4-1, HR, 2 CI, CA), Alberth Martínez (3-1, 2B, 2 CI, 2 BB) y David Rodríguez (4-1, 2 CI, CA, 1 BB).

La novena de Aragua descansa este jueves, pero el viernes regresa al terreno para recibir a Bravos de Margarita a partir de las 7:00 de la noche.

Maracay / Redacción Web