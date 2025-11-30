Tigres superó a Caribes en un encuentro realizado en Puerto La Cruz

Los Tigres de Aragua volvieron a la senda victoriosa en la carretera, luego de superar a la novena de Caribes de Anzoátegui con marcador de 8 carreras por 3 en el primero de una miniserie de dos desafíos en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, informó Frederlin Castro, jefe de prensa de los felinos.

En esta ocasión, el joven Jean Pinto presentó problemas en su salida, debido a que solamente pudo trabajar por dos episodios y un tercio, en los que aceptó cuatro imparables, dos carreras, además de regalar dos boletos y acumular un ponche. Sin embargo, el relevo pudo maniatar a la ofensiva oriental, iniciando por Andrés Sotillet, quien vino a relevar a Pinto provocando un rolling para doble play con las bases llenas en la baja del tercero, para apuntarse la victoria tras “apagar el fuego” en ese momento clave.

Después de Sotillet, actuaron: Luis Rijo (1.0 IP), Jhon Romero (1.0 IP), Andrew Schultz (0.1 IP), Daniel Juárez (0.2 IP), Carlos Guzmán (1.0 IP), Edwar Colina (1.0 IP) y Ronnie Williams (1.0 IP). El foráneo Schultz fue el único que permitió una anotación.

Figura

La figura ofensiva fue el receptor Javier D’Orazio, quien mantiene su gran momento con el madero al irse de 5-2, con cuadrangular, doble, un par de remolques y una anotada. Aunado a eso, hay que resaltar la labor de Leobaldo Piña, infielder que realizó un extraordinario trabajo defendiendo la tercera base y también produjo con el bate, tras batear un tubey en tres turnos, empujando dos rayitas y también pisó el plato en dos oportunidades.

En el resto del lineup, destacaron: Leobaldo Cabrera (5-2, 2 CI), Gorkys Hernández (4-2, 2 CA, BB), David Rodríguez (2-1, 2B, 2 CA, 3 BB) y José Peraza (4-1, BB).

Con este triunfo, los bengalíes llegaron a 20 victorias en el presente torneo a cambio de 16 derrotas, manteniéndose en la parte alta de la tabla. Asimismo, aseguraron no perder la serie particular contra Caribes debido a que sumaron su cuarto lauro frente a ellos (4-1).

Puerto La Cruz / Redacción Web