Tigres de Aragua sorprende a Leones del Caracas en el Monumental

Los Tigres de Aragua le voltearon la pizarra a los Leones del Caracas en el último episodio para sorprender y llevarse el triunfo 5 carreras por 4, en un desafío que se celebró en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Frederlin Castro, jefe de prensa de Aragua, informó que en esta oportunidad, el serpentinero que abrió el compromiso fue el debutante Nate Antone, quien sacó el primer episodio por la vía rápida, pero después el descontrol le pasó factura y su actuación terminó con tres episodios completos. En ese periodo, le anotaron en tres oportunidades, además le conectaron cuatro indiscutibles, regaló dos pasaportes y no acumuló ponches, tras 15 rivales enfrentados.

Sin embargo, el bullpen pudo mantener el juego a raya en una combinación entre: José Guédez (1.0 IP), Jonathan Vargas (1.0 IP), Andrew Schultz (1.0 IP), Carlos Guzmán (1.0 IP), Edwar Colina (0.2 IP), Christian Suárez (0.1 IP) y Ronnie Williams (1.0 IP). El único que recibió carrera fue Colina, producto de un jonrón, mientras que el zurdo Suárez (2-0) fue el pitcher ganador y Williams se adjudicó su quinto rescate de la temporada.

Destacados a la ofensiva

En el aspecto ofensivo, resaltaron: Jesús Rodríguez (3-2, 2 CI, BB), Gorkys Hernández (4-2, 2B, CI, CA, BB), Leobaldo Cabrera (4-2), Keyber Rodríguez (3-1, 2CA, BB), Lorenzo Cedrola (4-1, CA) y Odubel Herrera, quien bateó un incogible en un turno importante como emergente, abriendo el noveno tramo.

Con su actuación, “The Hunter” Hernández llegó a 21 duelos en fila conectando imparables e impuso un récord en la franquicia bengalí, tras dejar atrás los 20 que acumularon José “Cafecito” Martínez (2024-25) y Duane Kuiper (1975-76).

Con este triunfo, los dirigidos por Oswaldo Guillén quedan con récord de 19-14 y regresan a casa, para enfrentarse a los Bravos de Margarita este jueves desde las 7:00 p. m.

Caracas / Redacción Web