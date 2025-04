Tigrenses recorren comercios para tratar de comprar el cartón de huevos más económico

Como es costumbre para la Semana Mayor, el cartón de huevos suele subir de costo, aunque ahora los vendedores alegan que todo se ajusta según la tasa del dólar oficial del día.

En El Tigre, quienes desean comprar uno de los principales ingredientes para la preparación del cuajao deben recorrer varios comercios y mercados para encontrarlo más barato.

En el mercado municipal hay quienes lo venden en 580 bolívares el cartón, y medio en Bs 290; mientras que en otros comercios o supermercados la media presentación se consigue en 3,45 dólares o su equivalente a 275,24, de acuerdo con la tasa del día del Banco Central de Venezuela (BCV).

Progresivo

Rosiris Carreño, comentó que el aumento del costo del cartón de huevos ha sido progresivo porque la semana pasada compró uno en ocho dólares.

"Hay que caminar y buscar donde se consiga más económico, sobre todo si es para hacer el cuajao porque prácticamente se lleva todo el cartón, y eso depende de la cantidad que haga", expresó.

Yesenia Quijada salió este miércoles a comprar medio cartón de huevos y terminó pagando 260 bolívares. "Caminando es que se consigue todavía cosas económicas porque son mercancía que tienen ya en existencia y no pueden estar variando los costos, pero no hay quien regule eso", dijo.

Destacó que en su caso no hará cuajao sino una especie de tortillas con pescado, ya que le sale más práctico. "No gasto gas que no hay, ni tanto huevos que están caros", dijo.

El Tigre / Marinelid Marcano