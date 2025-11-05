Tiburones venció a Tigres en un disparejo choque en Caracas

Tiburones de La Guaira logró una abultada victoria en el estadio Universitario de Caracas (UCV) ante Tigres de Aragua, con pizarra final de 17-6, aprovechando una fantástica actuación ofensiva y llegando a récord nivelado de 8-8 en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

De acuerdo con Manuel Gil, jefe de prensa de los escualos, Jadher Areinamo fue el gran protagonista de esta noche con dos cuadrangulares conectados, siendo uno de ellos con las bases llenas, significando su primer Grand Slam de por vida como pelotero. El muchacho de apenas 21 años de edad se ha convertido en una verdadera grúa para el elenco comandado por Gregorio Petit.

"Todo es gracias al trabajo que he realizado desde que llegué. Me he mantenido trabajando de la mano con Álex Cabrera (Coach de Bateo)", explicó Areinamo en la rueda de prensa después del compromiso. "Somos un equipo unido, allí en el dugout todos salen con la mismas ganas de buscar las victorias. Sabemos que llegarán más triunfos porque tenemos un gran grupo", dijo.

Primer bambinazo de Areinamo

Su primer vuelacerca de la noche llegó en el primer episodio, con Daniel Montaño y Pedro Castellanos en circulación, inclinando la pizarra con un 3-0 momentáneo para Tiburones.

"Yo me considero un bateador agresivo. No voy al home buscando un pitcheo en específico, simplemente trato de conectar la pelota", explicó Areinamo.

Para el tercer capítulo Tiburones colocó la cuarta carrera en el marcador, con un cuadrangular solitario del "Gladiador de La Vega", Máximo Acosta (4-0).

Sin embargo, entre el quinto y el sexto inning los visitantes bengalíes fabricaron sus únicas seis carreras del cotejo, volteando el juego a su favor, pero con una diferencia que no perduraría mucho (4-6).

Rally de La Guaira

En el cierre de la sexta entrada Tiburones concretó un rally de cinco anotaciones. Rafael Marchán, quien oficializó su retorno al equipo ganador después de haber actuado por última vez en la edición 2022-2023, negoció un pasaporte con las bases llenas, luego de un turno increíble; con ese pasaporte anotó Castellanos (5-6). Franklin Barreto le siguió con sencillo al jardín izquierdo, remolcando a Arias y a Areinamo para recuperar la ventaja (7-6). Pero el ataque no finalizaría allí, pues le continuó un incogible de Tomás Telis al centro para empujar a Marchán y Barreto (9-6).

Un rato más tarde, en el séptimo capítulo, Pedro Castellanos mandó a volar la pelota hacia las gradas del jardín izquierdo, llevando a la goma a Acosta y alcanzando la onceava carrera de Tiburones (11-6).

Pero los maderos de Tiburones no iban a frenar su ataque en el juego de esta noche. En el cierre del octavo curso dibujaron seis nuevas rayitas para llegar a 17 en el duelo (17-6).

"El Monta" empalmó un sencillo a la pradera derecha remolcando a "Kaki". Luego con las bases repletas, Castellanos recibió un pelotazo y Telis anotó "de caballito". Luego las otras cuatro carreras llegaron al plato por medio del bestial Grand Slam de Jadher Areinamo, desatando la locura y terminando de fulminar las aspiraciones de los Tigres de Aragua.

Bateadores litoralenses

Cinco de los nueve bateadores alineados por Gregorio Petit duplicaron en indiscutibles: Daniel Montaño, Máximo Acosta, Jadher Areinamo, Franklin Barreto y Tomás Telis. Con ese par de sencillos de Barreto alcanzó la redonda cifra de 200 imparables en la LVBP.

Areinamo se colocó líder en el departamento de cuadrangulares, con 6, del apartado de carreras empujadas (21) y anotadas (16).

En el ámbito del pitcheo, debemos resaltar la buena labor de Luis Arejula, nuestro abridor de esta jornada. Trabajó hasta 4.1 innings de apenas 4 hits, 3 carreras limpias, 2 boletos y 1 ponche propinado. Esas tres carreras permitidas fueron con un vuelacerca que manchó un poco su trabajo.

Del mismo modo, Gregorio Petit le brindó la confianza a los relevistas Arnaldo Hernández y Pedro García con una brecha importante en el juego y respondieron de gran manera en el morrito. Ninguno de ellos concedió indiscutibles y entre ambos reunieron tres ponches.

Cruz victorioso

El nicaragüense Stiven Cruz (1-0) debutó con victoria en su primera intervención en la LVBP, luego de retirar dos tercios con un hit permitido. Asimismo, el dominicano Yerlin Rodríguez también se estrenó y logró salir de un tremendo aprieto con tres ponches, adjudicándose su primer hold en Venezuela.

Tiburones de La Guaira asciende a la cuarta casilla de la tabla de posiciones, con balance de 8-8, volviendo a jugar para .500.

