Tiburones de La Guaira será dirigido por Gregorio Petit

La Junta Directiva de Tiburones de La Guaira anuncia la designación de Gregorio Petit como el mánager para la próxima temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según una nota del departamento de prensa de los escualos, el oriundo de los Valles del Tuy, estado Miranda, ha sido seleccionado como el hombre que llevará las riendas del conjunto en el venidero reto de la pelota invernal con toda la intención de regresar a nuestra novena a la postemporada, con el título como objetivo principal. Su trabajo estará enfocado en la renovación y la nueva era de los Tiburones de La Guaira con la colaboración de la tecnología y los números aplicados al terreno de juego.

"La noticia me cayó por sorpresa, pero estuve muy emocionado con la primera conversación que tuve con Fernando (Veracierto, Gerente Deportivo de Tiburones de La Guaira). Me ilusioné bastante desde un principio, pero con los pies sobre la tierra porque sabía que era una de las opciones para ser mánager de Tiburones", dijo Gregorio Petit. "Para mí es un honor y un orgullo que mi primera oportunidad como mánager en Venezuela sea uniformándome de uno de los equipos de mayor tradición. Yo disfrutaba los juegos con la samba y con Atilano (Hidalgo, animador del equipo) presentando a los bateadores. Por si fuera poco, el sueño de mi papá era verme uniformado con Tiburones de La Guaira porque es guairista de corazón, desde que era Pampero. No se dio como pelotero, pero se dará como dirigente".

Carrera en ascenso

Petit, de 40 años de edad, posee una trayectoria en ascenso como entrenador; Su inicio como técnico fue en el año 2021 cuando tuvo la responsabilidad de ser el mandamás de Corpus Christi Hooks, equipo filial de Doble A de los Astros de Houston, donde se mantuvo por dos campañas. Para el 2023 fue contratado por el equipo Stockton Ports, escuadra de Clase A de los Atléticos de Oakland. Un calendario más tarde, en el 2024, fue ratificado por la organización, pero en ese entonces dirigiría al equipo Doble A de Oakland, RockHounds Midland, elenco que catapultó hasta ser campeones de división gracias a un récord magnífico de 84 victorias y 54 reveses, una marca inédita para la franquicia.

"Me gusta jugar el béisbol fundamental, que se haga la rutina. En lo poco o mucho que han podido verme dirigiendo en estos cinco años en Ligas Menores se podrán dar cuenta que me gusta la agresividad en las bases, soy un mánager agresivo. Necesito tener las herramientas necesarias para poder jugar ese tipo de pelota caribe. Esperemos, con Dios por delante, el equipo pueda ser conformado de esa manera para que yo pueda implementar el béisbol que me gusta", soltó el nuevo timonel de nuestro equipo.

Jugó en las Grandes Ligas por seis zafras y vistió cinco uniformes distintos: Atléticos de Oakland, Astros de Houston, Yankees de Nueva York, Angelinos de Anaheim y Mellizos de Minnesota. Actualmente sigue siendo el mánager de Midland RockHounds, novena que ocupa la cuarta casilla de la clasificación de la Texas League con registro de 15-14.

El reto del estratega

Gregorio Petit se centra ahora en este nuevo reto que se le presenta con nuestra organización Tiburones de La Guaira. El experimentado criollo está enfocado en la renovación y la nueva era del equipo, con el uso de la tecnología aplicada al deporte profesional. Su trabajo en Ligas Menores de Estados Unidos facilita su adaptación a un nuevo entorno, en el que buscará alcanzar nuevamente la gloria de la pelota nacional.

"Al fanático de Tiburones le digo que entregaré lo mejor de mí para buscar ese campeonato que es la meta de toda organización. Sencillamente entregaré todo y a sudar esa camiseta como siempre lo he hecho como profesional. Sepan que es un honor para mí representarlos con mucho orgullo y valentía en la próxima temporada 2025-2026. Muchas gracias por el apoyo", comentó Gregorio de manera emotiva.

"En el horizonte se ve una campaña de nuevos retos para nuestros Tiburones de La Guaira en el calendario 2025-2026 de la LVBP. Petit será parte fundamental de la competitividad del equipo en el próximo certamen y la Junta Directiva litoralense seguirá trabajando para obtener buenos resultados", explicaron los miembros del área de comunicaaciones de la tropa.

Caracas / Redacción Web