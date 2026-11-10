Think Turismo busca consolidar al estado Anzoátegui como destino activo durante todo el año

La Cámara de Comercio y Turismo de Lechería impulsa Think Turismo, una iniciativa de análisis y planificación que busca construir una visión compartida para el crecimiento del potencial sobre esta materia en la región.

La propuesta fue presentada a la Asociación de Hoteles de Anzoátegui, Fedecámaras y la Cámara Venezolana Italiana.

De acuerdo con una nota de prensa, su objetivo es aumentar la ocupación hotelera anual promedio en la zona norte del estado hasta 70%, aprovechando la nueva conectividad aérea y diversificando las experiencias disponibles para atraer visitantes durante todo el año.

Prioridades

Entre sus prioridades se encuentra el abordaje de la crisis eléctrica, los apagones y las limitaciones en el suministro de diésel para los generadores, factores esenciales para asegurar el funcionamiento sostenible de la industria turística.

La iniciativa también contempla el desarrollo de actividades como deportes náuticos, pesca deportiva, golf, buceo, ecoturismo y propuestas culturales y recreativas. Asimismo, propone aprovechar la plataforma 7 Maravillas Naturales de América para promover y dar visibilidad al patrimonio natural de la zona.

Necesidad

El éxito de Think Turismo dependerá de la coordinación entre hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores de servicios, medios de comunicación y autoridades públicas.

La meta es crear, mediante un esfuerzo conjunto, un destino más competitivo, diversificado y con actividad constante durante todas las temporadas.

Lechería / Redacción Web