Teniente del Ejército fue asesinado a tiros en una presunta riña en San Lorenzo de Cumanacoa

El teniente José Luis Gallardo Hernández, de 26 años, adscrito a la Escuela de Operaciones Especiales General de División Andrés Rojas del Ejército Bolivariano, se convirtió en parte de la estadística mortal del inicio de año en el estado Sucre, tras ser asesinado a tiros en una presunta riña ocurrida en la plaza Bolívar del sector San Lorenzo de Cumanacoa, en el municipio Montes.

Al parecer, el hecho ocurrió pasadas las 8:00 mañana del 1° de enero, cuando le propinaron una herida por arma de fuego en la región inguinal derecha, en una supuesta pelea con otro individuo que no fue identificado por las autoridades.

En el lugar, también resultó herido David Gallardo (23 años) hermano del teniente, quien presentó herida de bala en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital Luis Daniel Beauperthuy de Cumanacoa, para recibir atención primaria, pero el militar murió en el proceso.

Las autoridades investigan las circunstancias y móvil del suceso, que en una versión preliminar, presuntamente, involucra a un efectivo de la Guardia Nacional (𝗚𝗡𝗕), quien se encontraría en fuga.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc) Delegación Cumaná se trasladaron a Cumanacoa y transportaron el cadáver a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná.

