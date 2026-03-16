Temporada de pesca de la sardina arranca en Sucre con regulaciones en torno a la captura y la talla de la especie

Desde este 17 de marzo se inicia la pesca de sardina en Sucre y Nueva Esparta, tras la finalización de la veda, que se hizo efectiva el día 15. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Pesca, la captura de la especie, involucra el trabajo de aproximadamente 6.937 pescadores, en los estados Sucre y Nueva Esparta.

Entre las disposiciones más importantes que se tomaron para el inicio de la zafra, está la prohibición de incorporación de nuevas máquinas de argolla y la ratificación de la talle de 19 centímetros de la sardina.

La actividad de extracción de la especie, de acuerdo al ministerio, está reservado exclusivamente para los pescadores y pescadoras artesanales, al tiempo que calificó a la sardina como el principal recurso hidrobiológico del sector pesquero en Venezuela, no solo por la cantidad de empleos directos e indirectos que genera “sino por su rol estratégico en la seguridad alimentaria y el equilibrio que genera en los ecosistemas marinos”.

Destaca el comunicado la lucha contra la sobreexplotación, el incumplimiento de las tallas mínimas y el desperdicio sistemático, por las miles de toneladas de captura que morían en el mar por no tener una comercialización garantizada.

El destino de la captura a la quema indiscriminada “sin importar la afectación a la biomasa, ya que no controlaba la cantidad y talla que se dirigía para la producción de harina de pescado, ocasionando una crisis biológica y humana”.

Disposiciones

Desde 2022, el Ministerio de Pesca y Acuicultura inició un seguimiento con relación al cumplimiento de las regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, que rige el aprovechamiento, comercialización, procesamiento y almacenamiento de la sardina.

De acuerdo a la Gaceta Oficial 41.295, en su artículo 12, para el estado Sucre están permisadas 115 máquinas de argolla, pero actualmente se cuentan con 208 máquinas, lo que indica que se cuenta con un 81% por encima de las máquinas indicadas para el estado Sucre.

En el puerto de Guaca deben faenar 60 máquinas de argolla, pero en la realidad existen 108; en El Morro de Puerto Santo la cuota es de 40 máquinas de argolla, pero la realidad es que existen faenando 64.

Puerto de Guayacán

En puerto Guayacán se indican 15 máquinas de argolla, pero existen 23 máquinas y en la Gaceta no se indica el puerto La Esmeralda, ya que es una inspectoría que nació a principios del año 2022 y cuenta con 13 máquinas de argolla.

La nueva zafra incorpora a los botes cordeleros (guataneros) a la faena de sardina y arranca con una cuota de captura de 1.600 cajas semanales. “Cada máquina de argolla faenará dos semanas al mes, y durante cada semana de pesca se permitirán dos días de faena (martes y jueves) cumpliendo la cuota semanal indicada”.

Sucre/ Corresponsalía