Suspenden servicio de agua potable en sectores de Cumaná por trabajos de mantenimiento

Desde martes se suspendió el servicio de agua potable en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, aparentemente por trabajos de mejora en la red hídrica de esa urbe.

El anuncio por el corte del servicio se hizo a través de las redes de la Gobernación del estado Sucre y aunque no se especificaron los sectores afectados ni el tiempo que durará la medida, si se aclaró que la interrupción se debe a “trabajos de mantenimiento para mejorar el sistema”.

Asimismo, el comunicado reza que el equipo de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) está trabajando para restituir el servicio lo más pronto posible.

Rosa María Fuentes, habitante de la avenida Cancamure, reportó que el servicio se interrumpió desde muy temprano este martes y que los agarraron de sorpresa.

Por redes sociales abundaban las quejas de ciudadanos sobre lo que consideraban un corte “sin previo aviso”.

Sucre / Corresponsalía