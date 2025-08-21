Sumat realizó operativo de captación de empresas en Bermúdez

La Dirección de Fiscalización de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) de Bermúdez, en el estado Sucre, desplegó un equipo de diez funcionarios en la parroquia Bolívar, específicamente en las poblaciones de Guaca y Guatapanare, con el fin de captar nuevos contribuyentes.

Luis Alberto Hernández, director del ente de fiscalización, explicó que la intención en abordar comercios e industrias que no estén registrados, es que puedan tener su licencia de actividad económica formal.

“Vamos a hacer un despliegue de deberes formales, para que queden registrados en el municipio y tengan su patente de industria y comercio y puedan mensualmente cumplir con sus deberes”.

Señaló que con la jornada de este jueves esperan abarcar la totalidad de los comercios que están pendientes, sobre todo las empresas picadoras de Guaca, que no están formalizadas.

General

Amplió que se trata de un trabajo que se viene haciendo en el centro de Carúpano y que ahora llevarán a las parroquias foráneas.

En este sentido, dijo que en lo que va de año han adelantado un trabajo con los contribuyentes que no estaban formalizados por la Sumat.

Sucre / Corresponsalía Carúpano