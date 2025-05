Sucrense recibió  la “Gorra de los Elegidos" en el casting de Somos Tú y Yo

Desde Yaguaraparo, estado Sucre, con nervios y seguro de sí mismo, Jesús Crespo se presentó ayer en el casting de la serie Somos Tú y Yo, que realiza Venevisión, en la ciudad de Caracas.

En esta etapa, el oriental fue, hasta los momentos, el único que recibió la “Gorra de los Elegidos" de parte del jurado. Lo que significa un pase directo a la siguiente fase.

Otros cinco sucrenses participaron en esta audición, pero ninguno obtuvo este elemento representativo, que te permite avanzar en la competencia.

Para los artistas nacionales Rosmery Marval, Gustavo Elís y AranOne, quienes eran los encargados de evaluar a los participantes, el talento de Crespo fue merecedor de esta nueva oportunidad.

Este joven, que hasta hace algunos meses cursaba estudios para ser sacerdote, señaló que lo dio todo en el escenario. “Con los nervios de punta pero seguro, me entró una emoción cuando iba por la mitad de la canción porque la cara de ellos decía que le estaba gustando… aplaudieron en media canción. Yo estaba dando lo mejor de mi”.

Luego de las felicitaciones y de algunas recomendaciones llegó lo más emocionante “cuando iba por la mitad de la escalera para retirarme Rosmery me dice: Jesús regresa. No me imaginaba lo que venía”.

“Me regresé corriendo. Cuando estoy en el escenario veo que Gustavo agarra la gorra y se la da a Rosmery y me preguntó cómo se le ve la gorra y yo le dije que bien. Luego ella me dijo: yo se que me queda bien pero a ti te quedará mejor porque está gorra es tuya. Subió y me la entregó, la abracé y le di las gracias. Estaba muy emocionado”.

Agregó que está muy agradecido con Dios, porque si hay algo que lo mantuvo de pie siempre fue su fe. “Mi frase durante todos estos días previos fue esto es de ti y para ti, Señor, con fe de que lo iba a lograr”.

Sabe que esto es apenas el principio, pero está dispuesto a seguir luchando por sus sueños y dejar el nombre de su tierra en alto.

“Estoy agradecido con mi familia que me apoyó. Esto va dedicado a mis hermanos del Seminario que me han apoyado y a Dios que sabe lo feliz que esto me hace”.

Cumaná / Corresponsalía GL