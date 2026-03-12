SucreGas informa que hay retraso en recepción de cisternas de gas licuado

A través de un comunicado de prensa, publicado la noche del jueves en redes sociales, la directiva de la empresa SucreGas informó que existe un retraso en la recepción de cisternas con gas licuado de petróleo (GLP) en el estado Sucre, algo que afecta el servicio.

De acuerdo con la compañía, esta situación obedece a que actualmente estas unidades de transporte pesado son usadas para cargar de GLP las fuentes de suministro de Jose, ubicado en Anzoátegui, porque las refinerías de Amuay (Falcón) y El Palito (Carabobo) se encuentran paralizadas temporalmente por razones de mantenimiento.

"En consecuencia, las planificaciones de distribuciones de GLP en el estado Sucre sufrirán modificaciones en todas sus actividades. Hasta tanto se normalice el producto. La empresa SucreGas agradece la comprensión de todos los usuarios y aliados comerciales, y reintera su compromiso de continuar trabajando para restablecer el servcicio en el menor tiempo posible", indicó la institución.

Cumaná / Redacción Web