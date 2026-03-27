Sucre | Zafra de sardina arrancó de manera efectiva en el puerto de Guaca

La zafra de sardina arrancó de forma efectiva en el estado Sucre, con capturas de ejemplares con tallas superiores a los 19 centímetros, tal como lo confirmó María Ribadulla, presidenta del gremio sardinero en Guaca, principal puerto de captura de la especie en la entidad.

Ribadulla informó que 47 embarcaciones salieron el día martes y llegaron a puerto con un ejemplar robusto y a talla.

La faena se repitió el miércoles con 35 embarcaciones, de las cuales solo unas pocas lograron capturas.

Aunque reconoció que la captura no fue abundante, dijo que la mayoría de las máquinas pudieron sacar el pez en sus cuotas.

Explicó que hubo actividad durante toda la semana, ya que no habrá actividad durante las festividades santas. El jueves no se activó el puerto, porque no hubo avistamiento de cardúmenes.

Agregó que “los malos tiempos y el cambio de clima” es lo que está afectando la actividad y aclaró que entre los pescadores hay la creencia de que el agua clara impide ver los cardúmenes.

Adelantó que en mayo entrarán a trabajar los llamados “guataneros”, que fueron incluidos en el esquema de producción.

Dijo que se están probando los cardúmenes para ver si están bien y dar cabida a más actores de la cadena productiva.

Disposiciones

La dirigente gremial señaló que se está trabajando con el Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa), organismo que se encarga del muestreo del pez y autoriza la captura si cumple con los requerimientos.

El titular del área, Juan Carlos Loyo, ha insistido en el propósito de ordenar el sector y que se evite la sobre explotación de la especie.

Sucre / Yumelys Díaz