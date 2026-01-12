Sucre | Rehabilitarán 20 hectáreas de plantaciones de cacao en Bermúdez

Desde este fin de semana se inició en la comunidad rural de Chipichipi del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, el proyecto de recuperación de suelos degradados, en la serranía de La Cerbatana, que se ejecutará durante un año.

El plan, que beneficia a unas 17 familias de la zona, con 20 hectáreas de plantaciones de cacao que requieren asistencia, se logró a través de un donativo del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial del Ambiente y el Ministerio de Ecosocialismo.

Francisco Ordaz, productor de la zona y vocero del plan, explicó se prepararán plantas y bioinsumos familiares, así como huertos con especies vegetales autóctonas, como el cebollín, el tomate, el pimentón, entre otros.

Familias beneficiadas

Las familias beneficiadas recibieron en una primera fase, insumos de labranza, los bioinsumos para los huertos familiares y se realizarán jornadas de formación técnica, asesorías en emprendimientos rurales, y se espera culminar con ferias demostrativas.

La intención, dijo Ordaz, es establecer unos 10 viveros familiares con unas 500 plantas de cacao cada uno, lo cual totalizaría unas 5 mil plantas que se sembrarán.

Resultados

Recordó que se trata del segundo proyecto que se ejecuta en la zona, el primero se llevó a cabo en plena pandemia y están cosechando los frutos de cacao de esa experiencia. “Estamos hablando de recuperación de haciendas y fomento. Vamos a trabajar con la materia prima de las haciendas que ya están cosechando”.

Resaltó que también hay productores nuevos que recibirán formación a lo largo de este año y esperan buenos resultados para aspirar a nuevos financiamientos y ampliar la cobertura.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano