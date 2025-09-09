Sucre | Presidente del Sinvema ratificó que las vacaciones escolares son hasta el 16 de septiembre

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) de Sucre, Gregory Quijano, ratificó la postura de rechazo sobre el llamamiento de volver a las actividades escolares hecho por el ministro Héctor Rodríguez, para esta semana.

El dirigente dijo que se trata de una posición que abarca, incluso, a los representantes sindicales de los gremios afectos al oficialismo, avalada por la norma nacional y el contrato nacional, que establece el regreso a las aulas es el primer día hábil luego de la primera quincena de septiembre, por lo que legalmente toca volver el 16 de este mes, enfatizó.

Mientras que administrativos y obreros volverán el 15, para la limpieza y acondicionamiento de los planteles.

En este sentido, señaló que la Coalición Sindical en Cumaná rechaza de plano la solicitud del ministro y solicitó que se reprogramen las actividades para después del 16, tal es el caso de los talleres de formación, las inscripciones y todo lo programado.

Recordó que el último día de actividades, dicho por el propio ministro, fue el 31 de julio y el primero es el 16, tal como lo establece la norma, se venga a violentar.

Apatía

Precisó que la asistencia a los talleres fue menor al 10%, cuatro personas por circuito, porque se acogió el llamado a no incorporación fue acogido por los docentes. “Hoy seguimos haciendo el monitoreo para evaluar la asistencia del personal a las instituciones educativas”.

Quijano recalcó que ningún trabajador puede ser objeto de amonestaciones, sanciones disciplinarias o administrativas por esta causa, porque legalmente todavía queda esta semana de vacaciones, tal como está establecido en la ley, en el reglamento y en el contrato colectivo.

Aprovechó para aclarar que su posición es de defensa del gremio y no política, tal como se quiere hacer ver. “Es netamente laboral y atinente a los derechos de los trabajadores. No estoy hablando de otra cosa que no sea el respeto a la normativa de los trabajadores de la educación”.

Agregó que desde la Coalición Sindical llaman a los padres y representantes a dar el apoyo a los maestros y abstener se enviar a los niños y adolescentes a clases hasta la semana próxima.

Sucre / Corresponsalía