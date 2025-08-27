Sucre | Iniciaron plan de asfaltado en parroquias de Bermúdez

La Alcaldía de Bermúdez, la Gobernación de Sucre, el Ministerio de Transporte y el Servicio de Vialidad estadal (Saves) iniciaron este miércoles un plan de reparación de la vialidad, tanto en las troncales como en los trazados internos de Carúpano, con el fin de corregir severos daños en los trazados del municipio.

Julio Rodríguez, alcalde de Bermúdez, explicó desde Las Azucenas, donde arrancó la acción, que colocarán unas dos mil toneladas de asfalto, unas 1700 con carpetas de rodamiento y unas 250 con bacheos en distintos sectores del municipio.

Se aspira atender unos 16 puntos preseleccionados, en las cinco parroquias, con las carpetas de rodamiento y unos 10 o 15 puntos con los bacheos.

El arreglo en materia de vialidad está dentro del tema infraestructura, que también incluye trabajos en aguas servidas y alumbrado público, que atenderán en distintos sectores hasta fin de año.

Rodríguez anunció que acometerán la rehabilitación de la pasarela de Las Azucenas y desde el sector atenderán la vialidad de Areo, El Yunque, La Redoma de la Virgen y después se trasladarán a la Circunvalación Sur, Santa Eduvigis, 7 de Enero, entre otros.

Agregó que aspiran incluir en el plan el sector Patria Bolivariana de Canchunchú Nuevo, que está bastante crítico y es entrada y salida hacia la zona de Paria, en la primera fase del plan, que cree no resolverá todos los problemas, pero se trata de un arranque.

Reconoció que las peticiones de arreglo de la vialidad era un clamor de la gente en las distintas consultas que hacían, de allí que están dando respuesta.

Explicó que el plan de gobierno local, Carúpano Vanguardia, contempla la recuperación de la infraestructura existente, construcción de nuevas infraestructuras, atención a los servicios públicos, y atención a una economía sustentable y sostenible.

Sucre / Corresponsalía Carúpano