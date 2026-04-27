Sucre | En Campearito un hombre murió tras recibir múltiples heridas con un machete

Un ciudadano identificado como Prudencio José Agreda Espinoza, de 46 años, falleció debido a las múltiples heridas que sufrió durante una riña, en la cual su oponente utilizó un machete.

El hecho ocurrió la tarde del domingo en el poblado rural de Campearito, ubicado en el municipio Ribero del estado Sucre.

La víctima fue remitida al Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano. Sin embargo, falleció tras su ingreso a causa de las lesiones en el parietal, el rostro y el hombro izquierdo.

Reporte oficial

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre se encontraba en su residencia cuando un sujeto, identificado como Israel Antonio Guevara Sánchez, lo agredió con un machete sin mediar palabras. El ataque le provocó heridas de gravedad.

Hasta el momento, no se ha informado ninguna hipótesis sobre las causas del violento suceso. Las autoridades competentes ya iniciaron la investigación del caso.

Sucre / Yumelys Díaz