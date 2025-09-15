Sucre | De múltiples disparos asesinaron a una joven en la zona rural del municipio Bermúdez

Una joven de 24 años de edad, identificada Dorianny Crismar Martínez Torres, fue asesinada de varios disparos en la población de La Pica de El Charcal, en la zona rural del municipio Bermúdez, en el estado Sucre. El suceso ocurrió la tarde de este domingo 14 de septiembre, a eso de la 1:00 pm.

El presunto responsable del crimen es un hombre de 63 años, que al parecer se presentó en el sitio furibundo y agredió a la muchacha porque la habría conseguido bailando con otro joven.

La llamada de emergencia la realizó un concejal del municipio que se encontraba en la zona, pero cuando llegaron los equipos de Protección Civil y bomberos, hallaron a la joven muerta con heridas por arma de fuego en la región subclavicular izquierda, en el abdomen y en la zona occipital.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) también se presentaron en la escena del crimen para levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano.

Apresado

La acción policial no se hizo esperar y el presunto autor de los disparos fue apresado por efectivos de la Policía municipal, quienes le incautaron un revólver.

El indiciado quedó detenido, mientras que el expediente y la evidencia fueron puestas a la orden de la Fiscalía Sexta.

Sucre / Corresponsalía Carúpano