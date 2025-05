SUCRE | CNE otorgó credenciales a los ganadores de las elecciones del 25 de Mayo

En un acto realizado en el teatro Luis Mariano Rivera de la ciudad de Cumaná, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó acreditación a los electos el pasado 25 de mayo.

Con esta acción, la gobernadora Jhoana Carrillo, los siete diputados y 11 legisladores están listos y autorizados para ejercer sus cargos.

Durante su discurso, la primera mujer gobernadora en el estado Sucre hizo un llamado a sumar esfuerzos y que de esta manera cada uno dé lo mejor de sí, para que juntos puedan transformar la región oriental.

“A todos nos debe doler lo que ocurra en cada calle y cada barrio, en cada rincón. No quiero indolentes; no es posible que nadie, de ninguna institución, pase por un hueco o por una alcantarilla y no direccione para arreglarla".

Dijo que se debe trabajar incansablemente en cada rincón, en cada espacio, con el deber de hacerlo bien. "No hay tiempo que perder, es momento del trabajo real para la prosperidad de este estado. Dedicaré mi tiempo, mi alma, a trabajar incansablemente por el estado Sucre".

Enfatizó que durante su campaña fue tanta la empatía recibida que logró simpatizantes incluso con los que no comparten su misma ideología política. "Hay gente, que aún siendo tildada de opositora, votó por nosotros y por Jhoanna Carrillo".

Agregó la incorporación a su equipo, en el área de salud, de personas cercanas al exgobernador Ramón Martinez.

Karenlys Sánchez, diputada electa por el partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) agradeció al pueblo de Sucre “por su histórica participación en estos comicios electorales… y gracias a los municipios Sucre, Bolívar, Montes y Mejía, por haberme elegido como Diputada a la Asamblea Nacional, siempre trabajaremos de la mano para llevar la mayor suma de felicidad a nuestra gente”.

Cumaná / Corresponsalía - GL