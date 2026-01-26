Sucre | Autoridades realizan despliegue para atender afectaciones causadas por las lluvias en Macuro

Las autoridades gubernamentales en el estado Sucre activaron un plan de atención integral en la población de Güiria del municipio Valdez, tras las torrenciales lluvias que, ocasionaron el desbordamiento del río Macuro y la quebrada Los Yoni, anegaron viviendas y causaron daños en la infraestructura vial e hídrica de la zona.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) Sucre, con personal de ingeniería y expertos, junto con instituciones de los tres niveles de gobierno y el acompañamiento del poder popular, iniciaron un levantamiento y evaluación in situ de los daños a nivel estructural.

Personal de la gobernación, entes ministeriales, organismos de seguridad y prevención de riesgos se movilizaron para atender a las familias de Macuro.

Al sitio comenzaron a llegar enseres como colchones, agua potable, alimentos no perecederos, al tiempo que se hacen las evaluaciones a las estructuras afectadas.

Acción

Desde la Alcaldía de Valdez se informó sobre la activación de un equipo multidisciplinario para atender la contingencia que se presentó en Macuro.

El alcalde de Valdez, Román Rojas, informó que el despliegue forma parte de las políticas de protección social, impulsadas desde el gobierno nacional para salvaguardar la integridad de las familias.

“Vamos a seguir manteniendo un monitoreo constante sobre los cauces y zonas de alto riesgo, para mitigar cualquier eventualidad que pueda comprometer la tranquilidad de la población”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

Los equipos se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia por las lluvias/ Foto: Cortesía