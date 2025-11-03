Sucre | Asambleas comunales se realizaron en los 24 circuitos del municipio Bermúdez para presentar proyectos

Este domingo se cumplió en Bermúdez, en el estado Sucre, a través de asambleas, el proceso de consulta de los proyectos comunales que irán a votación el próximo 23 de noviembre.

A nivel nacional se realizaron unas 2.500 asambleas comunales, como parte de la preparación de la Consulta Popular.

En Bermúdez, 24 circuitos comunales realizaron sus reuniones ciudadanas, para dar la opción de postulación y jerarquización de los siete proyectos en sus ejes territoriales.

Voz

Mildred Benítez, una de las asistentes a las asamblea, dijo que se trata de estar informado sobre las opciones que se presentan y poder decidir en función del máximo beneficio para la comunidad.

Yani López, habitantes del eje Ensenada-Troncal 10, señaló que se trata de una oportunidad para ir resolviendo problemas que afectan al territorio. “Claro que se sabe que el recurso es limitado, pero si se invierte bien, mucho es lo que beneficia”, concluyó.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano