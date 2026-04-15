Sucre | Artistas y artesanos de cuatro municipios celebraron el Día del Arte

El Ateneo Luis Mariano Rivera, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, fue sede de la celebración del Día Mundial del Arte, la cual contó con muestras de artistas de cuatro municipios, incluido el anfitrión.

William Rodríguez, director ejecutivo del ente cultural, detalló que se realizaron exposiciones pictóricas, de artesanía, cestería, escultura y trabajos en arcilla, así como de dulcería. Además, se llevó a cabo una retreta de la banda municipal José Francisco Bermúdez en la antesala de la institución para recordar la emblemática fecha.

Destacó que buscaron dar una connotación intermunicipal a la actividad con la participación de Bermúdez, Andrés Eloy Blanco, Cajigal y Arismendi, cuyos artistas y artesanos sumaron sus creaciones a la exhibición.

Suma

Rodríguez agradeció la participación de la Asociación de Arte Karupana, el colectivo de artistas plásticos locales y las asociaciones de artesanos de Arismendi y Yaguaraparo, quienes colaboraron con la Dirección de Cultura del municipio Cajigal.

Resaltó la presencia de los artistas, que hacen de la actividad una pasión y su proyecto de vida y de las agrupaciones culturales que se sumaron para celebrar la fecha, como la compañía de danza Octágono, la banda municipal y el cantante Jesús Marcano.

Jornada

En el parque Suniaga de Carúpano, personal y estudiantes del Ateneo de Curacho conmemoraron la fecha con una jornada de pintura a cielo abierto.

La docente y artista plástica local, Ana Rojas, destacó que en la organización de la actividad se unieron además, la Fundación Crearte y la Universidad Experimental de la Artes (Unearte), con la participación de estudiantes y artistas plásticos, que pintaron en el sitio, en vivo, en homenaje a Leonardo Da Vinci, en cuyo honor se instituyó la fecha.

Unos 15 artistas conformaron el grupo, que en lo fundamental, pasaron un momento diferente, mostrando a transeúntes y vecinos, sus habilidades con el arte pictórico.

Sucre / Yumelys Díaz