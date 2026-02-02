Sucre | Agricultor fue asesinado a machetazos en el sector Buena Vista de Cajigal

Un ciudadano identificado como Oswaldo José Gómez Astudillo, de 58 años, fue asesinado dentro de su vivienda en el sector Buena Vista de Yaguaraparo, en el municipio Cajigal del estado Sucre, presuntamente en la madrugada del domingo 1° de febrero.

El hombre, que era agricultor, fue localizado sin vida por un conocido que llegó a su vivienda a buscarlo y cuando entró a la habitación se consiguió con el cadáver, con múltiples heridas por arma blanca. Al parecer, fue atacado con un machete. La persona dio aviso inmediato a sus familiares y a las autoridades competentes. El cadáver fue trasladado a la ciudad de Carúpano, para la respectiva necropsia de ley.

El cuerpo presentó múltiples heridas abiertas de forma irregular en el hombro derecho y en el cuello.

Experticias

En el sitio se recabaron un bolso de mano color verde contentivo de un teléfono celular, marca Blu, modelo G71L, color blanco y la vestimenta del occiso.

Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tratan de determinar el móvil del hecho, así como la identidad de los posibles implicados.

La Fiscalía Tercera del Ministerio Público, Segundo Circuito de esta Circunscripción Judicial, con sede en Carúpano quedó a cargo de las pesquisas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano